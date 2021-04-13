Предварительной причиной пожара на Невской мануфактуре стал поджог

Что известно о пожаре в Невской мануфактуре в Петербурге

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ТАСС, 13 апреля. Умышленный поджог, по предварительным данным, стал причиной пожара на Невской мануфактуре в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили ТАСС во вторник в правоохранительных органах.

"Согласно имеющимся данным, причина пожара - умышленный поджог, устроенный в той части здания, где находилось производство резиновых лодок", - сказал источник. По показаниям свидетелей, очаг возгорания мог находиться в электрощитовой.

Источник добавил, что также будут изучаться и другие версии, включая короткое замыкание.