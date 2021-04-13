Двум жителям Краснодарского края назначили сроки в колонии и штрафы за сбыт осетров и икры

ХАБАРОВСК, 13 апреля. /ТАСС/. Суд в Комсомольске-на-Амуре назначил сроки в колонии и штрафы двум жителям Краснодарского края за сбыт осетров и черной икры. Об этом сообщила во вторник прокуратура Хабаровского края.

"Сегодня Ленинским районным судом г. Комсомольска-на-Амуре вынесен обвинительный приговор в отношении двух жителей Краснодарского края. Суд назначил наказание организатору группы в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере 1 млн рублей, участнику группы - четыре года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тыс. рублей", - говорится в распространенном релизе.

Осужденные взяты под стражу в зале суда. Их признали виновными по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка особо ценных водных биологических ресурсов, их частей и дериватов". Организатор группы осужден также за совершение преступления по статье "Приготовление к даче взятки в особо крупном размере".

В 2018 году участники группы в Хабаровском крае незаконно приобретали, хранили и перевозили для дальнейшей продажи рыбу осетровых видов и ее икру. Они приобрели свыше 800 кг икры и 11 кг мяса осетра амурского, сахалинского и калуги, которые хранились в Комсомольске-на-Амуре. Когда факты вскрылись, организатор группы, желая избежать уголовной ответственности, предложил взятку около 5 млн рублей сотруднику ФСБ России. Сотрудник пресек преступление. В отношении остальных участников преступной группы дело выделено в отдельное производство.