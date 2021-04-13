Суд арестовал профессора МФТИ Валерия Голубкина по подозрению в госизмене

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы на два месяца отправил в СИЗО профессора Московского физико-технического института (МФТИ) Валерия Голубкина, подозреваемого в государственной измене.

"Мера пресечения в отношении подозреваемого в госизмене Голубкина Валерия Николаевича избрана до 12 июня", - сказала ТАСС пресс-секретарь суда Дарья Розмахова. Она уточнила, что дело не маркировано грифом секретности.

Голубкин не признает вину в инкриминируемом ему преступлении, сообщил ТАСС его адвокат Александр Тимошенко. "Мы собирается обжаловать избранную ему меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказал защитник. Тимошенко подчеркнул, что его подзащитный находится в статусе подозреваемого, обвинение ему не предъявили. "Он сейчас содержится в СИЗО "Лефортово", - отметил адвокат.

По данным источника ТАСС, Голубкин является сотрудником МФТИ. Как указано на сайте института, он является профессором кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики и доктором технических наук. В область его интересов входит гиперзвуковое обтекание элементов летательных аппаратов, оптимизация аэродинамических форм, генетические алгоритмы оптимизации.

По информации источника, Голубкин оказался коллегой и соавтором научной статьи физика Губанова, также обвиняемого в госизмене. Он отметил, что уголовные дела ученых никак не связаны между собой. "Валерий Николаевич является коллегой арестованного ранее по делу о госизмене физика Губанова. Но насколько мне известно, у них разные уголовные дела", - сказал собеседник агентства.