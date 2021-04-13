У берегов Джибути утонули 42 мигранта

ПРЕТОРИЯ, 13 апреля. /ТАСС/. Число мигрантов, утонувших накануне у берегов Джибути, когда их лодка перевернулась, увеличилось до 42. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press со ссылкой на Международную организацию по миграции (МОМ).

"Установлено, что число погибших составляет 42 человека, включая 16 детей, - заявила официальный представитель МОМ Ивонн Ндеге. - Спасены и выжили 14 человек". Ранее сообщалось о 24 утонувших мигрантах.

Ивонн Ндеге подтвердила, что мигрантов перевозили контрабандисты. "Поиски контрабандистов продолжаются, пока их не нашли", - заметила представитель МОМ. Установлено, что лодка вышла из Йемена.

В свою очередь директор МОМ по странам Востока и Африканского Рога Мохаммед Абдикер отметил, что лодка перевернулась в том же районе Баб-эль-Мандебского пролива, где 4 марта произошел аналогичный инцидент, когда утонули 20 мигрантов. Через пролив проходит главный морской путь движения мигрантов из Йемена. Они пытаются добраться либо до Сомали, а затем до Эфиопии, либо стремятся доплыть до стран Персидского залива.