В Казани более 200 детей эвакуировали из-за короткого замыкания в детсаду

КАЗАНЬ, 13 апреля. /ТАСС/. Короткое замыкание без горения произошло в детском саду в Казани, более 200 детей временно эвакуированы в другой детсад. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Татарстану.

"В 12:25 мск по номеру пожарной охраны 101 поступило сообщение о задымлении в детском саду номер 395 в Казани по улице Серова, 2А. По сообщению - произошло короткое замыкание без горения электрощита в помещении электрощитовой на первом этаже. Благодаря четким действиям администрации самостоятельно вышли 207 детей, 14 человек персонала", - говорится в сообщении.

Первые подразделения Казанского гарнизона прибыли в 12:27 мск. Пострадавших нет, детей временно эвакуированы в детсад № 97. Причина короткого замыкания без горения устанавливается.