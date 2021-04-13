Суд арестовал двух человек за попытку убийства и сожжения студента в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Суд в городе Волхове Ленинградской области отправил в СИЗО 17-летнего подростка и 18-летнего молодого человека, задержанных по подозрению в том, что они избили, обстреляли и подожгли 17-летнего студента с целью убийства. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК РФ по Ленинградской области.

"По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала представитель ведомства.

Ранее в главке МВД по Петербургу и области сообщали, что в полицию обратилась женщина, заявив, что ее несовершеннолетний сын, который учится в колледже, пропал. В ходе разбирательства полицейские выяснили, что он самостоятельно обращался в больницу, а затем вернулся домой.

Позже были задержаны два человека, СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство (ст. 30 - ст. 105 УК РФ). Следователи считают, что подозреваемые заманили студента в ангар в Волхове, а затем били его по голове и стреляли в него из пневматического пистолета, а затем облили горючей жидкостью и подожгли.

Как уточнили в СК, студенту удалось выжить, так как он оказал сопротивление нападавшим и потушил свою одежду, а затем сбежал из ангара.