Суд в Москве дал условный срок двум пожарным по делу о гибели их коллег при тушении склада

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы признал виновными в халатности бывшего начальника управления пожарно-спасательных сил ГУ МЧС по Москве Дмитрия Ширлина и бывшего сотрудника московского главка МЧС Сергея Барсукова и приговорил их к пяти и четырем годам колонии общего режима условно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Преображенского суда Москвы.

Суд счел доказанной вину пожарных по делу о гибели восьми их коллег при тушении склада на Амурской улице 22 сентября 2016 года, отметив при этом возможность вынесения условного наказания. "Суд признал Ширлина и Барсукова виновными по ч. 3 ст. 293 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц) и назначил им наказание в виде пяти и четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима условно", - сказали ТАСС в пресс-службе суда. В истории пожарной охраны это первый обвинительный приговор в отношении руководителя и участника тушения пожара.

Ширлин будет обжаловать свой приговор, заявил ТАСС его адвокат Руслан Голенков. "Мы считаем приговор незаконным. Считаем, что суд не учел целый ряд важных обстоятельств. Например, что прибывшие пожарные не были уведомлены о нахождении в горящем здании баллонов с аммиаком, что и привело к взрыву. Мы подробно изложим наши доводы и подадим жалобу на сегодняшнее решение суда", - сказал он. При это потерпевшие и их защита сообщили ТАСС, что считают приговор мягким и будут его обжаловать.

22 сентября 2016 года на складе на Амурской улице произошел пожар, охвативший 4,5 тыс. кв. м, произошло обрушение кровли на площади 100 кв. м, когда на ней находились 20 пожарных, восемь из которых упали и погибли. Пожар удалось потушить лишь спустя 14 часов. Гибель пожарных стала самой большой потерей в истории пожарного гарнизона Москвы.

Подсудимые виновными себя не признают. Ширлин был пятым по счету руководителем тушения пожара (РТП), и до его прибытия пожарные уже находились на кровле склада пластиковых цветов. Неожиданностью для пожарных стал выброс аммиака, запах которого появился во время борьбы с огнем. Одному из пожарных, работавших на кровле, даже понадобилась медицинская помощь. Как сообщил адвокат Ширлина Руслан Голенков, так как огонь распространялся в сторону аммиачного цеха, было принято решение усилить пожарные расчеты на кровле, чтобы создать водяные завесы для его защиты. В противном случае взрыв аммиака мог бы привести к очень тяжелым последствиям, и предотвратить его другим способом, кроме как тушением с кровли, не представлялось возможным.

Сразу после пожара в МЧС России заявили, что пожарные ценой собственной жизни предотвратили не только взрывы газовых баллонов, оказавшихся на складе, но и утечку более 60 кг аммиака, проявив героизм и мужество. За это указом президента РФ они были награждены орденами Мужества посмертно. Семьям всех погибших была выплачена компенсация в размере 7 млн рублей каждой.

Данные СК

Как сообщила ТАСС официальный представитель СК Светлана Петренко, Ширлин и Барсуков обязаны были изучить обстановку на пожаре, провести разведку и после этого принимать решения о даче указаний личному составу с учетом обеспечения их безопасности. "Однако, как полагает следствие, они этого не сделали и без крайней необходимости направили пожарных на крышу горящего здания, располагая информацией о том, что предел огнестойкости здания истек, а от личного состава поступают сведения о начинающемся обрушении", - сказала Петренко.

По данным СК, обвиняемые не проанализировали доступную им информацию о пожаре, не оценили обстановку, проигнорировали сведения о пределе огнестойкости объекта, а впоследствии и информацию об ухудшении ситуации и возникновении угрозы жизни подчиненных. "Из-за высокой температуры строительные конструкции ослабли, и произошло обрушение перекрытий в месте, где находились пожарные. В результате восемь пожарных, находившихся на крыше, погибли. Их смерть находится в прямой причинной связи с халатными действиями руководителя тушения пожара и начальника оперативного штаба пожаротушения", - сказала Петренко.