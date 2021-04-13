Шестуну предъявили обвинение в угрозе расправой ножом над судьей, прокурором и приставом

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Следователи предъявили осужденному за коррупцию бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну обвинение в угрозах расправой ножом федеральному судье, вынесшей ему приговор, а также гособвинителю и судебному приставу.

"Моему мужу официально предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ: ч. 1 ст. 296 ("Угроза убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества в отношении судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия, а равно их близких в связи с рассмотрением дел или материалов в суде"), ч. 2 ст. 297 ("Неуважение к суду") и ст. 319 ("Оскорбление представителя власти") за неоднократное публичное высказывание угрозы вреда здоровью, применении ножа как самой судье Юферовой, осудившей его, так и ее родственникам, гособвинителю Суховой и судебному приставу Кизилеву", - заявила ТАСС супруга осужденного Юлия Шестун.

По ее словам, дело в отношении экс-чиновника было возбуждено по заявлению Генпрокуратуры и Московского УФСБ.