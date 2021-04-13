Экс-сотрудник ФСБ Черкалин согласен выплатить более 600 млн руб. по искам предпринимателей

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Бывший начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Кирилл Черкалин, обвиняемый по делу о получении взятки в размере $850 тыс., во вторник в суде согласился выплатить потерпевшим компенсацию в размере более 600 млн рублей, передает корреспондент ТАСС.

"С заявленными требованиями компенсации фактического ущерба согласен", - сказал Черкалин.

Потерпевшие также заявили к Черкалину иски о компенсации упущенной выгоды на общую сумму почти 19 млрд рублей. Защита Черкалина попросила суд направить эти требования для рассмотрения в отдельном гражданском судопроизводстве.

Как пояснили потерпевшие, суммы их исков обоснованы выводами экспертиз и учитывают понесенные ими убытки. Прокурор и защита не возражали против приобщения данных исков, оценка им будет дана в ходе судебного разбирательства.

Дело Черкалина

Черкалин является фигурантом двух уголовных дел. По данным следствия, он получил взятку в размере $850 тыс. от главы коммерческой фирмы за общее покровительство в 2013-2015 годах. По второму делу проходят его бывшие подчиненные Дмитрий Фролов и Андрей Васильев, а также разыскиваемые бывший член Общественного совета при ФСБ Владимир Столяренко и член правления ОАО "АКБ "Еврофинанс Моснарбанк" Александр Бондаренко. Дело в отношении Черкалина выделено в отдельное производство.

Фролов и Васильев в 2011 году, являясь действующими сотрудниками ФСБ, используя служебное положение, авторитет занимаемых должностей и действуя в составе организованной группы, ввели в заблуждение бизнесмена Сергея Гляделкина и убедили его передать им долю в уставном капитале ООО "Юрпромконсалтинг" на общую сумму 490 млн рублей. За это они пообещали ему прекратить уголовное преследование, которое ставило под угрозу реализацию его инвестпроектов по строительству жилья в Москве. После получения прав на имущество потерпевшего все было распределено между участниками группы. Фролов и Васильев ранее были уволены со службы по компрометирующим обстоятельствам.