В Петербурге неизвестный поджег две патрульные машины у отдела полиции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Возгорание двух служебных автомобилей произошло у отдела полиции в Кировском районе Санкт-Петербурга, причиной пожара мог стать поджог. Об этом сообщили ТАСС в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"Произошло возгорание двух служебных автомобилей, припаркованных у восьмого отдела полиции Кировского района города Санкт-Петербурга. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что инцидент произошел около 4:30 мск во вторник. Машины удалось потушить в течение 10 минут благодаря действиям сотрудников полиции.

В настоящее время устанавливается, кто мог совершить поджог, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.