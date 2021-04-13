Легкий самолет упал в Саратовской области

САРАТОВ, 13 апреля. /ТАСС/. Легкий самолет, по предварительным данным, потерпел крушение в Марксовском районе Саратовской области, на место выехали экстренные службы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Местные жители сообщили о том, что, предварительно, легкомоторный самолет упал в Марксовском районе, на место выехали экстренные службы, правоохранители", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, по сообщению жителей, самолет упал в водоем. Все подробности произошедшего уточняются.

"Поступило сообщение о падении легкомоторного летательного средства в Марксовском районе между населенными пунктами Подлесное и Михайловка. Для уточнения обстановки к месту выехала оперативная группа МЧС. Пока ничего не обнаружено", - добавили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В новость внесены изменения (17:32 мск) - добавлен комментарий пресс-службы ГУ МЧС.