На водохранилище в Свердловской области 10 рыбаков провалились под лед

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали 11 рыбаков с Белоярского водохранилища в Свердловской области, 10 из них провалились под лед. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"На Белоярском водохранилище в 500 м от берега под лед провалились 10 рыбаков, еще одному рыбаку необходима помощь в эвакуации со льда из-за угрозы отрыва. К местам происшествия были направлены два судна на воздушных подушках Уральского поисково-спасательного отряда и "Центр спасения", - говорится в сообщении.

Никто из рыбаков не пострадал. Они были осмотрены врачами, от госпитализации отказались.