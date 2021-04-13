Прокуратура начала проверку после обрушения фасада дома в центре Москвы

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Проверка начата после обрушения фасада дома на Гоголевском бульваре в Москве, из-за которого пострадали люди. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры столицы.

"По предварительной информации, 13 апреля на Гоголевском бульваре произошло обрушение облицовки фасада одного из домов. Прохожим понадобилась медицинская помощь. Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с инцидентом", - говорится в сообщении.

По результатам проверки прокуратура выяснит, соблюдалось ли законодательство, регламентирующее содержание объекта, и примет меры прокурорского реагирования.