Любовь Соболь принудительно доставят в суд по делу о проникновении в квартиру

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Мировая судья 276-го судебного участка Перовского района Москвы Инна Шилободина распорядилась принудительно доставить на заседание юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иноагентом) Любовь Соболь по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Из-за неявки Соболь на сегодняшнее заседание судья вынесла постановление о ее принудительном приводе. Ее должны доставить на заседание 14 апреля", - сказали в пресс-службе. В ходе заседания во вторник о принудительном приводе Соболь ходатайствовал прокурор. Адвокат Владимир Воронин заявил, что не знает где находится его подзащитная.

Соболь обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 139 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия"). Вину она не признает.

Ранее сообщалось, что предполагаемый сотрудник спецслужб Константин Кудрявцев, которого Соболь искала в квартире, не проходит свидетелем или потерпевшим по этому делу. Потерпевшими стали теща Кудрявцева Галина Субботина и его жена.