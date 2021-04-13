Суд продлил срок арест советнику главы администрации Твери по делу о взяточничестве

ТАСС, 13 апреля. Суд продлил до 15 мая срок содержания под стражей советнику главы Твери Владимиру Рейнову, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Московского районного суда Твери.

"13 апреля 2021 года Московский районный суд города Твери удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей обвиняемого Владимира Рейнова по 15 мая 2021 года включительно", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, суд отказал стороне защиты Рейнова в смягчении меры пресечения.

Рейнова арестовали в феврале 2021 года по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), срок заключения под стражей истекал 15 апреля. По данным пресс-службы суда, уголовное дело возбудили по материалам регионального управления ФСБ, подробности пока не разглашаются. Как ранее сообщал ТАСС собственный источник, расследованием уголовного дела занимается следственное управление СК РФ по Тверской области, еще одним фигурантом является бывший руководитель муниципального предприятия "Тверьритуалсервис" Дмитрий Ревнивых.