Ранг пожара в мануфактуре в Петербурге снижен до первого

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Ранг пожара на Невской мануфактуре в Санкт-Петербурге снижен до первого, продолжается тление в завалах на площади 300 кв. м. Об этом сообщили ТАСС в городском главке МЧС.

Что известно о пожаре в Невской мануфактуре в Петербурге

"Пожар в Невском районе снижен до первого номера. На данный момент в производственном здании размерами 35 на 150 м происходит тление в завалах на площади 300 кв. м", - говорится в сообщении.

Пожар на Невской мануфактуре начался в понедельник днем. В 22:22 мск его удалось локализовать на общей площади 10 тыс. кв. м, первоначально пожару был присвоен максимальный (пятый) ранг сложности.

В ходе тушения пожара погиб один сотрудник МЧС. Еще трое пожарных получили травмы, двое из них находятся в больнице в тяжелом состоянии.