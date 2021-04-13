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Спасатели ищут место крушения самолета в Саратовской области с помощью беспилотников

Он упал в Марксовском районе между населенными пунктами Подлесное и Михайловка
© Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Саха (Якутия)/ТАСС, архив

САРАТОВ, 13 апреля. /ТАСС/. Поисковые работы при помощи беспилотников ведутся на месте предполагаемого крушения легкомоторного самолета в Саратовской области. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС сообщили о предполагаемом падении легкомоторного самолета в Марксовском районе региона между населенными пунктами Подлесное и Михайловка. Для уточнения обстановки к месту выехала оперативная группа.

"Продолжаются поисковые работы в Марксовском районе. С помощью беспилотной авиации, катеров сотрудники МЧС и спасатели обследуют окрестности предполагаемого места крушения", - отметили в пресс-службе.

Как уточнил ТАСС источник в экстренных службах, точное место крушения не обнаружено.

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