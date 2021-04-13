В Коми зафиксировали разлив нефтепродуктов

СЫКТЫВКАР, 13 апреля. /ТАСС/. Разлив нефтепродуктов зафиксирован в Ухтинском районе Республики Коми. Для оценки ситуации и определения масштаба загрязнений организован комиссионный выезд специалистов, сообщили ТАСС в пресс-службе Минприроды региона.

Ранее во вторник в социальных сетях и региональных СМИ была опубликована информация, что загрязнения обнаружили рыбаки на реке Крохаль, притоке реки Ухты. Черные маслянистые пятна, которые видны под тающим снегом и в промоинах, простираются на несколько километров.

"По данному факту в настоящее время организован комиссионный выезд управления по делам ГО и ЧС администрации Ухты с участием представителей Межрегионального управления Росприроднадзора по Республике Коми и Ненецкому автономному округу, Минприроды Республики Коми. В ходе выезда планируется обследование реки Ухта в районе поселка Водный, устьев рек Ярега и Чуть, местечка Крохаль", - сказали в Минприроды.

По действующим критериям река Ухта, территория ее водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы отнесены к федеральному государственному надзору в области использования и охраны водных объектов, который осуществляется Межрегиональным управлением Росприроднадзора по Коми и Ненецкому округу.