В Мурманске возбудили дело после убийства собаки, в котором подозревают священника

МУРМАНСК, 13 апреля. /ТАСС/. Мурманские полицейские возбудили уголовное дело после убийства собаки, в котором подозревают Константина Кузнецова, священника из Апатитов в Мурманской области. Об этом во вторник сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД Валерия Филиппова.

"По факту обнаружения тела собаки с ранением, после которого животное скончалось, полицией была начата проверка. По результатам проверки органом дознания возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными". В настоящее время проводится ряд специальных и процессуальных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщила Филиппова.

Инцидент произошел на горнолыжном склоне в Кировске, недалеко от Апатитов, в конце прошлой недели. Тело собаки обнаружили во время тренировки детей одной из горнолыжных школ Кировска. По сообщениям местных СМИ, застрелили местную любимицу - собаку Фросю. Выстрел был произведен с автомобильной парковки в сторону горнолыжной трассы. По словам очевидцев, стрелять в собаку мог настоятель апатитского храма Константин Кузнецов, который жаловался, что Фрося лаяла на него и его детей. По результатам внутренней служебной проверки в Мурманской епархии Кузнецова освободили от должности и запретили в священнослужении указом митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана.