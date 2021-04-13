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Источник: информация о крушении самолета в Саратовской области не подтвердилась

В экстренных службах отметили, что на предполагаемом месте падения в Марксовском районе не обнаружено обломков

САРАТОВ, 13 апреля. /ТАСС/. Сообщение о падении легкомоторного самолета в Саратовской области, по предварительной информации, не подтвердилось. Об этом во вторник сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Сообщение об упавшем самолете, предварительно, оказалось ложным. На месте предполагаемого крушения в Марксовском районе не обнаружено останков воздушного судна", - сказал источник.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС сообщили о предполагаемом падении легкомоторного самолета в Марксовском районе региона между населенными пунктами Подлесное и Михайловка. Для уточнения обстановки к месту направили оперативную группу.

Спасатели приостановили поиски предполагаемого места крушения до утра.

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