В Москве задержали подозреваемого в убийстве криминального авторитета в фитнес-клубе

"В ходе совместной работы следователей столичного главка Следственного комитета, сотрудников ФСБ и уголовного розыска ГУ МВД России по Москве установлены личность и местонахождение подозреваемого", - сообщила ТАСС в среду представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Подозреваемого в убийстве в фитнес-клубе криминального авторитета Али Гейдарова по прозвищу Альберт Рыжий задержали в Москве.

По ее словам, сейчас у задержанного проводятся обыски. В ближайшее время его доставят в следственное подразделение.

В пресс-службе столичной полиции уточнили, что задержанный 1984 года рождения.

Ранее источник сообщил, что по подозрению в убийстве криминального авторитета разыскивается 35-летний мужчина кавказской внешности. Он скрылся на автобусе. С места преступления были изъяты пистолет-пулемет "Скорпион" со сбитым номером и двумя снаряженными магазинами, два магазина с патронами "Браунинг" и Luger, а также пять гильз Luger. Кроме того, пистолет "Глок" был найден в автобусе, в котором ехал подозреваемый. Как сообщил источник, ориентировка на него была составлена по камерам видеонаблюдения.

12 апреля неизвестный застрелил посетителя фитнес-клуба на Авиационной улице в Москве. Убитым оказался криминальный авторитет Али Гейдаров. В него выстрелили не менее четырех раз, сказал источник.

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