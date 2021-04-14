На юге Египта автобус столкнулся с грузовиком

КАИР, 14 апреля. /ТАСС/. До 22 человек выросло число жертв крупного ДТП, произошедшего во вторник вечером на юге Египта. Об этом сообщило издание Al Shorouq.

По поступающей информации, на трассе Асьют - Красное море произошло столкновение машины с бензовозом. Водитель следовавшего из Каира в Сохаг автобуса в темноте не заметил остановившийся из-за неисправности грузовик с нефтепродуктами и на большой скорости влетел в него. В результате удара произошло возгорание машин, автобус выгорел полностью. Известно о четверых выживших, в числе которых 12-летний подросток.

Ранее СМИ сообщали о 18 погибших.

На место происшествия немедленно выехал губернатор провинции Асьют Исам Саад, который лично руководил спасательными работами, в которых было задействовано более 30 бригад скорой помощи. Из-за автокатастрофы оказалось блокированным движение на междугородной автотрассе, автомобили перенаправляли по другим дорогам. Операция на месте аварии продолжается до сих пор.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Египте в автоавариях ежегодно гибнут 12 тыс. человек. Согласно Центральному агентству по общественной мобилизации и статистике (CAPMAS) Египта, количество ДТП в стране за последнее время снизилось на четверть. В подавляющем большинстве случаев причиной аварий становится человеческий фактор, когда водители грубо нарушают правила дорожного движения, не соблюдают скоростной режим и совершают опасные маневры при обгоне, а в ночное время нередко пренебрегают освещением.