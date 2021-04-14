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Семь членов ОПГ в Забайкалье получили условные сроки за организацию незаконной миграции

Они легализовали более 100 человек

ЧИТА, 14 апреля. /ТАСС/. Центральный районный суд Читы приговорил к условным срокам от полутора до четырех лет семерых участников организованной преступной группировки (ОПГ) за незаконную легализацию мигрантов в Забайкальском крае. Об этом в среду сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

"Жители Забайкальского края для получения противоправных дополнительных доходов создали преступную группу и занимались незаконной легализацией в Забайкалье выходцев из стран Центрально-Азиатского региона. Участники группы создавали иностранцам, не имеющим основания для законного пребывания на территории региона, условия для проживания и работы. Центральный районный суд Читы признал всех участников виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции")", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, лидер группы занимался поиском мигрантов, которым был нужен патент на трудовую деятельность, и организовывал иностранцам экзамены. Его подельник за деньги договаривался с работниками медучреждений, чтобы те проставляли отметки в заключениях мигрантов без фактического прохождения ими медицинского обследования.

Кроме того, в ОПГ состояла специалист центра тестирования иностранных граждан одного из вузов Читы - она выдавала подложные документы о сдаче иностранцами экзаменов по русскому языку, истории России и основ российского законодательства. Всего преступники незаконно легализовали более 100 человек.

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РоссияЗабайкальский край
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