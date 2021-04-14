Судебные приставы выселяют всех жителей захваченного монастыря на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Судебные приставы приступили к выселению всех жителей Среднеуральского женского монастыря, который удерживают сторонники бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова). Исполнительный документ выдал Верхнепышминский городской суд, сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов Свердловской области.

"В ГУ ФССП России по Свердловской области поступил исполнительный документ неимущественного характера немедленного исполнения, выданный Верхнепышминским городским судом, о запрете нахождения и проживания граждан на территории комплекса Среднеуральского женского монастыря в связи с выявленными нарушениями требований градостроительного законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности, создающих реальную угрозу жизни и здоровью граждан, находящихся на территории комплекса. Органы государственной власти оказывают необходимую помощь в размещении лиц по другому адресу, также предоставлен транспорт для переезда. Все права граждан при совершении исполнительных действий соблюдены", - сообщили в пресс-службе.

По данным источника ТАСС в экстренных структурах региона, жители монастыря будут размещены в гостиничном комплексе. "Жильцы будут расселены в гостиничном комплексе. Все будет проведено максимально корректно, так как у некоторых постояльцев монастыря нет другого жилья", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в министерстве общественной безопасности региона, власти области окажут всю необходимую помощь выселенным. "Правительством предоставлена возможность временного размещения на турбазе "Остров сокровищ". Всех обеспечат трехразовым питанием, там комфортные номера. Будет оказана вся необходимая помощь", - сказал собеседник агентства.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, здание монастыря опечатано, внутрь никого не пускают. Сообщается, что решение по поводу вещей тех, кого выселили, будет приниматься 15 апреля.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что в монастыре проводится операция силовых структур и судебных приставов.

Романов был запрещен в служении в конце мая 2020 года после нарушения запрета на чтение проповедей. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги, а затем отлучил от церкви. Епархия обязала Романова покинуть женский монастырь, однако он продолжил совершать там богослужения, митрополия называла ситуацию в монастыре захватом. После задержания Романова и его ареста обитель продолжают удерживать его сторонники, не допуская внутрь представителей епархии.

В новость внесены изменения (06:16 мск) - добавлены подробности.