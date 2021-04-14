В Тамбове на территории ТЭЦ произошло обрушение кровли и части стены

ТАСС, 14 апреля. Обрушение кровли и части стены произошло на территории ТЭЦ в Тамбове. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В 04:40 14.04.2021 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тамбовской области поступило сообщение об обрушении крыши и части стены административного здания по адресу: город Тамбов, проезд Энергетиков", - говорится в сообщении.

Как сообщил первый вице-губернатор Тамбовской области Олег Иванов, из-под завалов после обрушения извлекли четырех человек. "Троих человек достали, еще одного сейчас достаем, все живы", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, больше под завали людей нет. На месте работают сотрудники МЧС.

В новость внесены изменения (05:52 мск) - добавлены подробности.