СК начал проверку после обрушения на территории ТЭЦ в Тамбове

ТАМБОВ, 14 апреля. /ТАСС/. Следователи начали проверку в связи с обрушением кровли и стены здания диспетчерской на территории Тамбовской ТЭЦ, в результате которого госпитализированы два человека. Об этом сообщил в среду Следственный комитет по региону.

"Сегодня утром на территории ТЭЦ на проезде Энергетиков города Тамбова произошло обрушение кровли и верхнего (третьего) этажа здания диспетчерской. По данному факту следственными органами СУ СК России по Тамбовской области начата процессуальная проверка. На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК, выясняются причины произошедшего", - говорится в сообщении.

По данным СК, спасатели извлекли из-под завалов двух работников. Пострадавших мужчин госпитализировали. Как уточнили в оперативных службах региона, еще два человека смогли выбраться самостоятельно.

Обрушение кровли и части здания главного щита управления станцией на территории Тамбовской ТЭЦ произошло в среду в 04:40. Для ликвидации происшествия привлечено 44 человека и 16 единиц техники, в настоящий момент специалисты приступили к разбору завалов.