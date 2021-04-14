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СМИ: в Мэриленде полицейский застрелил подростка

По данным газеты The Hill, у подростка было оружие для страйкбола, которое "в точности похоже на настоящий пистолет"

ТАСС, 14 апреля. Полицейский в штате Мэриленд, прибывший на вызов, чтобы проверить сообщение о вооруженном нападающем, застрелил 16-летнего подростка. Об этом во вторник пишет газета The Hill.

По ее данным, в полиции штата подтвердили, что получили два звонка, в которых говорилось о человеке с предметом, напоминающем огнестрельное оружие. Позднее было установлено, что предмет, обнаруженный на месте происшествия, является оружием для страйкбола, которое "в точности похоже на настоящий пистолет".

Свидетель утверждает, что подросток целился в полицейского, после чего правоохранитель выстрелил в него. Второй свидетель сообщил, что молодой человек пытался подняться, держа в руке нож, прежде чем полицейский потребовал положить оружие и выстрелил еще раз.

Молодому человеку по имени Пэйтон Хэм была оказана помощь, но позднее он умер в больнице. Сотрудник полиции не пострадал и находится в административном отпуске в ожидании расследования.

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