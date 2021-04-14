Уголовное дело возбудили после пожара на нефтеперерабатывающем заводе на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту возгорания на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) АО "Петросах" на месторождении Окружное Смирныховского района на Сахалине, в результате которого погиб сотрудник. Об этом в среду говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, назначено несколько судебных экспертиз. В ходе расследования будет дана оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на опасных производственных объектах данного предприятия, а также приняты меры профилактического характера.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в утреннее время 8 апреля. В тот день 65-летний работник предприятия пришел в помещение установки смешения бензиновых фракций для отбора пробы перерабатываемого бензина и выключения насоса. Во время выключения оборудования произошло возгорание, в результате которого мужчина получил термические ожоги второй-третьей степени более 80% тела. Он был госпитализирован, но позднее умер.