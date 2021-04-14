Пожар ликвидировали в селе Мечетка под Воронежем, где сгорели восемь жилых домов

ВОРОНЕЖ, 14 апреля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в селе Мечетка Бобровского района Воронежской области, где ландшафтный пожар перекинулся на 12 строений, в результате чего все они сгорели. Огнем уничтожено том числе восемь жилых домов. Об этом сообщил в среду представитель пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области Сергей Хренов.

"Бобровский район, село Мечетка, ликвидация 07:46 мск", - сказал Хренов.

Во вторник около 12:00 мск возле села Мечетка возник пожар, который из-за сильного ветра с порывами до 21 м/с перекинулся на строения на окраине населенного пункта, в результате сгорели восемь жилых домов и четыре хозяйственных постройки, к борьбе с огнем привлекали 42 человека и 13 единиц техники.

Для людей, у которых сгорели дома, в сельском Доме культуры открыт пункт временного размещения. Всего в селе 774 дома, в которых проживают 868 человек, в том числе 100 детей. В результате пожара пострадавших нет. Глава региона Александр Гусев распорядился оказать погорельцам необходимую помощь.