На ТЭЦ в Тамбове сообщили, что основное оборудование станции не повреждено в результате ЧП

ТАМБОВ, 14 апреля. /ТАСС/. Основное технологическое оборудование не повреждено в результате ЧП на ТЭЦ Тамбова, сообщила в среду ТАСС представитель тамбовского филиала ПАО "Квадра" Светлана Хабарова.

"Основное технологическое оборудование не повреждено", - сказала она.

Обрушение крыши и части стены главного щита управления станцией на территории тамбовской ТЭЦ в Тамбове произошло в 04:40. Пострадали двое мужчин, они госпитализированы. Из-за обрушения ПАО "Квадра" временно приостановила подачу тепла и горячей воды жителям Тамбова в контуре ТЭЦ, в зоне обслуживания которой находится 60% жилых домов и социальных учреждений города.

Следователи начали проверку по факту обрушения здания.