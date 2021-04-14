Автобус врезался в фонарный столб в центре Москвы

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Водитель и семь пассажиров пострадали при столкновении автобуса с мачтой городского освещения в центре Москвы, водитель автобуса оказался заблокирован в салоне, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"Водителя деблокировали. Всего пострадали 8 человек - 7 пассажиров и водитель", - сказали в пресс-службе. Информация о ДТП на улице Марксистская, дом 4 поступила в 07:37 мск.

В главке добавили, что в результате ДТП произошел разлив топлива, однако возгорания не последовало. "Проводится смыв топлива", - уточнили в МЧС.

Мосгортранс проведет служебную проверку по этому инциденту. В департаменте отметили, что причиной ДТП стало резкое ухудшение самочувствия водителя. "Внезапно водителю стало плохо. Водитель прошел предрейсовый осмотр, а автобус прошел технический осмотр. Детали уточняются", - сообщается в Telegram-канале департамента.

В пресс-службе управления ГИБДД сообщили, что водитель автобуса находится в тяжелом состоянии.

"Водитель автобуса находится в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что на месте ДТП медики сейчас осматривают шесть пассажиров.

В новость внесены изменения - (8:45 мск) - Передается с уточнением количества пострадавших.