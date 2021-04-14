Любовь Соболь принудительно доставили в суд по делу о проникновении в квартиру

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иноагентом) Любовь Соболь принудительно доставили в мировой суд 276 судебного участка Перовского района Москвы для участия в процессе по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Приставы выполнили решение судьи и доставили Соболь в процесс", - сказали агентству.

Ранее судья Инна Шилободина распорядилась принудительно доставить Соболь на заседание из-за неявки подсудимой на предыдущее заседание.

Соболь обвиняется по ч. 2 ст. 139 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия"). Вину она не признает. По данным СК, 21 декабря 2020 года Соболь неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины в доме на востоке столицы, представившись сотрудником Роспотребнадзора. После двух неудавшихся попыток она ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представившись брошенной женой и заявив, что в квартире якобы находится маленький ребенок, с которым ей не позволяют общаться. Когда хозяйка открыла дверь, она оттолкнула ее и, применяя физическую силу, ворвалась в квартиру и обошла все помещения, снимая свои действия на телефон.

Ранее сообщалось, что предполагаемый сотрудник спецслужб Константин Кудрявцев, которого Соболь искала в квартире, не проходит свидетелем или потерпевшим по этому делу. Потерпевшими стали теща Кудрявцева Галина Субботина и его жена.