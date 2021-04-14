Рейс Москва - Анталья приземлился в Краснодаре из-за плохого самочувствия пассажирки

КРАСНОДАР, 14 апреля. /ТАСС/. Самолет, совершавший полет из Москвы в Анталью, вынужденно приземлился в Краснодаре из-за плохого самочувствия пассажирки на борту, она госпитализирована, сообщили журналистам в среду в пресс-службе международного аэропорта Краснодар.

"В аэропорт Краснодар на запасной прибыл рейс У6 3001 ДМД (Домодедово, Москва) - Анталья (авиакомпании "Уральские авиалинии", А321, посадка в 05:53) в связи с ухудшением состояния пассажира (женщина, 26 лет). Пассажирка доставлена в первую городскую больницу в сопровождении родных (четыре пассажира)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что остальные пассажиры вылетели из Краснодара в Анталью в 07:43 мск.