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В Ижевске восемь детей отравились в бассейне после обеззараживания воды

СК проводит проверку

ИЖЕВСК, 14 апреля. /ТАСС/. Восемь детей госпитализированы с признаками отравления после посещения бассейна в Ижевске. Об этом в среду сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

"Следственным отделом по Октябрьскому району Ижевска следственного управления СК России по Удмуртской Республике организована доследственная проверка по факту отравления детей в бассейне", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 13 апреля в бассейне в Октябрьском районе города были проведены мероприятия по обеззараживанию воды с применением хлорсодержащих препаратов. После этого в бассейне побывала группа из десяти детей в возрасте от 6 до 14 лет и двое взрослых, вечером они почувствовали себя плохо. "Восемь детей госпитализированы с признаками отравления, им оказывается медицинская помощь, угрозы их жизни нет. На место происшествия выехали следователи СК, произведен осмотр места происшествия, опрашиваются пострадавшие", - добавили в ведомстве.

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