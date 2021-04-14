В Ижевске восемь детей отравились в бассейне после обеззараживания воды

ИЖЕВСК, 14 апреля. /ТАСС/. Восемь детей госпитализированы с признаками отравления после посещения бассейна в Ижевске. Об этом в среду сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

"Следственным отделом по Октябрьскому району Ижевска следственного управления СК России по Удмуртской Республике организована доследственная проверка по факту отравления детей в бассейне", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 13 апреля в бассейне в Октябрьском районе города были проведены мероприятия по обеззараживанию воды с применением хлорсодержащих препаратов. После этого в бассейне побывала группа из десяти детей в возрасте от 6 до 14 лет и двое взрослых, вечером они почувствовали себя плохо. "Восемь детей госпитализированы с признаками отравления, им оказывается медицинская помощь, угрозы их жизни нет. На место происшествия выехали следователи СК, произведен осмотр места происшествия, опрашиваются пострадавшие", - добавили в ведомстве.