В редакции студенческого издания DOXA прошли обыски

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета в среду провели обыск в редакции независимого студенческого журнала DOXA и задержали нескольких его сотрудников. Об этом ТАСС рассказал адвокат одного из задержанных Сергей Тельнов.

"Обыск был проведен утром. После этого были задержаны несколько человек. Среди них мой подзащитный Владимир Метелкин. Я выехал к нему", - сказал адвокат. Он отметил, что пока не знает, в рамках какого уголовного дела прошел обыск, так как не ознакомился с его протоколом и другими материалами.

По данным источника ТАСС, кроме Метелкина, также задержаны Армен Арамян и Наталья Тышкевич.