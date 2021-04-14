{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В редакции студенческого издания DOXA прошли обыски

Сотрудники Следственного комитета задержали нескольких сотрудников журнала, рассказал адвокат Сергей Тельнов
© Следственный комитет РФ/ТАСС, архив

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета в среду провели обыск в редакции независимого студенческого журнала DOXA и задержали нескольких его сотрудников. Об этом ТАСС рассказал адвокат одного из задержанных Сергей Тельнов.

"Обыск был проведен утром. После этого были задержаны несколько человек. Среди них мой подзащитный Владимир Метелкин. Я выехал к нему", - сказал адвокат. Он отметил, что пока не знает, в рамках какого уголовного дела прошел обыск, так как не ознакомился с его протоколом и другими материалами.

По данным источника ТАСС, кроме Метелкина, также задержаны Армен Арамян и Наталья Тышкевич.

Теги
Россия
Глава одного из районов Хабаровского края стал фигурантом дела о превышении полномочий
Ущерб от его действий составил более 500 тыс. рублей
Читать полностью