Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Пермском крае

ПЕРМЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Пожар возник в ночь на среду в частном жилом доме в деревне Верх-Пещерка Осинского городского округа в Пермском крае, в результате погибли четыре человека. Об этом сообщается в среду на сайте регионального управления СК РФ.

"По факту гибели во время пожара четырех местных жителей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе главка МЧС уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 02:30 (00:30 мск). В 04:35 (02:35) возгорание было ликвидировано на площади 36 кв. м. В ликвидации пожара принимали участие 23 человека и девять единиц техники, причины происшествия уточняются.