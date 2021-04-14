В суде подтвердили арест главы Аксайского района Ростовской области Борзенко

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 апреля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону подтвердил меру пресечения в отношении главы администрации Аксайского района Ростовской области Виталия Борзенко, чиновник арестован на два месяца. Об этом в среду сообщили ТАСС в суде.

"Мера пресечения [в отношении Виталия Борзенко избрана] в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сообщил собеседник агентства. В суде не уточнили, в чем подозревается Борзенко, отметив, что заседание проходило в закрытом режиме.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что в отношении Борзенко и еще шести человек возбуждено уголовное дело. Чиновника подозревают в организации преступного сообщества, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Борзенко задержали в Кисловодске. По словам представителя администрации Аксайского района, в понедельник силовики проводили оперативные мероприятия в здании администрации. Официально глава района с 12 апреля находится в отпуске. Он возглавляет Аксайский район с 1994 года.

Как сообщили ТАСС в администрации Аксайского района, сейчас исполняющим обязанности главы районной администрации является Константин Доморовский.