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Школы и больницы Калуги эвакуируют из-за сообщений о минировании

Поиском злоумышленников занимается полиция

ТАСС, 14 апреля. Школы и больницы Калуги эвакуируют из-за анонимных угроз о минировании, сообщает пресс-служба правительства региона в среду.

"В областном центре снова поступили анонимные угрозы о минировании городских зданий. На этот раз калужан эвакуируют из больниц и школ. Поиском злоумышленников занимается полиция", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, рано утром в среду в учреждения были направлены электронные письма о минировании.

Во вторник воспитанников и работников детских садов в Калуге эвакуировали из-за сообщений о минировании. По данному факту полиция возбудила уголовное дело.

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