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Задержанный за убийство криминального авторитета Гейдарова признал вину

По словам задержанного, он не получал денег за преступление, причиной убийства послужил личный конфликт
© Артем Геодакян/ТАСС, архив

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Мужчина, который застрелил в фитнес-клубе на северо-западе Москвы криминального авторитета Али Гейдарова по прозвищу Альберт Рыжий, признал вину в содеянном. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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"Задержанный Матлаб Султанов в ходе допроса в СК признался в убийстве Гейдарова, но заявил, что не получал ни от кого за это денег. По его словам, причиной убийства послужил личный конфликт между ним и Гейдаровым", - сказал он.

12 апреля неизвестный застрелил посетителя фитнес-клуба на Авиационной улице в Москве. Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

По подозрению в убийстве разыскивался мужчина кавказской внешности. Он скрылся с места преступления на автобусе. Ориентировка на него была составлена по камерам видеонаблюдения. Подозреваемый 1984 года рождения был задержан накануне.

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