В Москве задержаны снимавшие виодеоролик для соцсетей на крыше вагона метро

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Полиция задержала двоих мужчин, на крыше вагона метро на Филевской линии в Москве снимавших видеоролик для соцсетей. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В дежурную часть УВД на Московском метрополитене от сотрудников службы безопасности поступила информация о том, что на Филевской линии на крыше вагона электропоезда были замечены посторонние лица. В результате проведения проверочных мероприятий сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили личности правонарушителей и они были задержаны. Ими оказались двое молодых людей в возрасте 20 и 23 лет", - сказали в пресс-службе, добавив, что задержанные запрыгнули на крышу вагона для съемки видеоролика для дальнейшего размещения в соцсетях.

В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ ("Нарушение требований в области транспортной безопасности"). Решением суда им назначено наказание в виде административного ареста.