Замминистра просвещения Кабардино-Балкарии заподозрили в злоупотреблении полномочиями

НАЛЬЧИК, 14 апреля. /ТАСС/. Полицейские в Кабардино-Балкарии (КБР) возбудили уголовное дело в отношении заместителя министра просвещения, науки и по делам молодежи, который подозревается в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили в среду в МВД по региону.

"Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по КБР во взаимодействии с республиканским УФСБ в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий выявлен факт злоупотребления должностными полномочиями, совершенный заместителем министра просвещения, науки и по делам молодежи КБР при освоении бюджетных средств в рамках реализации государственной программы",- говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2019 году он утвердил документацию на приобретение мебели по госпрограмме по заведомо завышенной стоимости. "Затем чиновник, выполняя функции заказчика, подписал акты приема-передачи товара, несмотря на то, что поставщик на тот момент не в полном объеме выполнил взятые на себя обязательства. Именно эти документы и послужили основанием для незаконного перечисления денежных средств поставщику", - отметили в ведомстве.

Известно, что оборудование и мебель на сумму более 7,3 млн рублей приобретали для центров переподготовки и повышения квалификации педагогических работников. Однако по техническим характеристикам поставленная мебель не соответствует требованиям, указанным в техническом задании государственного контракта, а ее стоимость оказалась завышена более чем на 2,2 млн рублей.

"Следственным управлением МВД по КБР в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Он отстранен от исполнения обязанностей.