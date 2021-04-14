МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Пешеходный мост обрушился в Сергиевом Посаде, никто не пострадал. Об этом ТАСС сообщила представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

"Прокуратура Московской области поручила Сергиево-Посадской городской прокуратуре провести проверку в связи с обрушением пешеходного моста на проспекте Красной Армии", - сказала Григорьева, добавив, что сведения о пострадавших не поступали.

В ходе проверки прокуратура даст правовую оценку действиям ответственных лиц в части содержания и ремонта объекта городской инфраструктуры. При выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры реагирования.