{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пешеходный мост обрушился в Сергиевом Посаде

Пострадавших нет

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Пешеходный мост обрушился в Сергиевом Посаде, никто не пострадал. Об этом ТАСС сообщила представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

"Прокуратура Московской области поручила Сергиево-Посадской городской прокуратуре провести проверку в связи с обрушением пешеходного моста на проспекте Красной Армии", - сказала Григорьева, добавив, что сведения о пострадавших не поступали.

В ходе проверки прокуратура даст правовую оценку действиям ответственных лиц в части содержания и ремонта объекта городской инфраструктуры. При выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры реагирования.

Московскую богадельню им. Геера XIX века пытались продать на "Циан"
Исторический особняк, являющийся объектом культурного наследия, и здание под офисный центр предлагали купить за 994 млн рублей
Читать полностью