Экс-главу комитета экологии Волгоградской области отправили под домашний арест

ВОЛГОГРАД, 14 апреля. /ТАСС/. Суд в Волгограде отправил бывшего председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Виталия Сазонова, обвиняемого в превышении должностных полномочий, под домашний арест, сообщила ТАСС в среду руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

"Центральный районный суд Волгограда избрал бывшему председателю комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области меру пресечения в виде домашнего ареста до 12 июня. Экс-чиновник обвиняется по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), - сказала она.

Ранее сообщалось, что суд Волгограда в конце декабря 2020 года арестовал директора компании "Гринлайт" Александра Фирсова, подозреваемого в мошенничестве на 76 млн рублей при ликвидации несанкционированных свалок в рамках нацпроекта "Экология". По данным следствия, одно из казенных госучреждений в августе 2018 года заключило госконтракт с ООО "Гринлайт" на выполнение работ по ликвидации 18 несанкционированных свалок на территории Среднеахтубинского района на общую сумму 269,5 млн рублей. Как полагает следствие, директор общества Фирсов решил не выполнить часть этого контракта, закопав часть отходов на тех же свалках и прилегающих к ним территориях и засыпав все чистым грунтом. При этом часть денежных средств по госконтракту (стоимость невыполненных работ) в размере 76,7 млн рублей он решил изъять и обратить в свою пользу, совершив тем самым хищение бюджетных денег.

Кроме того, судом Волгограда 18 марта был заочно арестован объявленный в международный розыск 44-летний житель региона Калонкин М. Б., обвиняемый в хищении из бюджета области более 76 млн рублей.