Адвокаты экс-министра транспорта Карелии ходатайствовали о смене территориальности суда

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 апреля. /ТАСС/. Представители защиты бывшего министра транспорта Карелии Алексея Кайдалова подали ходатайство об изменении территориальной подсудности уголовного дела о взятках, по которому экс-министр проходит обвиняемым. Об этом в среду журналистам сообщил один из адвокатов Кайдалова Зограб Габриелян.

"Адвокаты зарегистрировали в Петрозаводском городском суде ходатайство об изменении территориальной подсудности дела, адресованное Верховному суду РФ в порядке ст. 35 УПК РФ", - сказал он.

Представители защиты обратились в Верховный суд РФ для передачи дела для рассмотрения в суде любого региона страны. По мнению адвокатов, суд может быть необъективным в связи со сложившимся информационным фоном вокруг задержания Кайдалова, а также положением, которое подсудимый занимал в правительстве региона, которое может также повлиять на ход судебного расследования.

"Петрозаводский городской суд при продлении срока задержания Кайдалова под стражей прямо указал на возможность зависимости уголовного судопроизводства от влияния на него членов правительства Республики Карелия, которые в силу своего положения имеют широкий круг связей во властных структурах. Это не слова Кайдалова и не доводы защиты - это дословная аргументация Петрозаводского суда и объективно выраженное и подчеркнутое отношение суда к влиянию и связям членов правительства региона, вплоть до влияния на ход уголовного судопроизводства по настоящему делу", - сказал Габриелян.

По версии следствия, в период с 2019-го по 2020 год бывший глава Минтранса республики в составе группы по предварительному сговору получил взятку в размере 1,5 млн рублей от оговоренной суммы в 4,5 млн рублей за беспрепятственное финансирование и гарантию в приемке работ по строительству объектов на территории аэропорта Петрозаводск, стоимость которых оценивалась в 830 млн рублей.

Как ранее сообщал ТАСС, петрозаводский суд уже вынес приговор в отношении замдиректора аэропорта Игоря Волчека, который был задержан и арестован вместе с Кайдаловым по делу о взятках в феврале 2020 года. Волчек свою вину признал. С учетом наличия досудебного соглашения о сотрудничестве ему назначили наказание в виде четырех лет колонии строгого режима и штрафа в размере 7 млн рублей с лишением права занимать определенные должности в течение шести лет.