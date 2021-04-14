СК проверяет информацию о невыплате зарплаты сотрудникам Дома моды Зайцева в Москве

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Следователи проверяют информацию о невыплате зарплаты сотрудникам Дома моды Вячеслава Зайцева в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Следователи проводят доследственную проверку по информации о невыплате заработной платы сотрудникам Дома моды Вячеслава Зайцева на проспекте Мира в Москве", - сказал собеседник агентства.

Источник пояснил, что результатом проверки может стать как возбуждение дела, так и отказ в возбуждении.

Официальными комментариями следствия и Дома моды ТАСС пока не располагает.

Дом Моды расположен на проспекте Мира, 21. Зайцев стал его художественным руководителем в 1982 году, а в 1988 году - директором. Мастер создает коллекции моделей Pret-a-Porter и Haute Couture. В числе наиболее известных - "1000-летие Крещения Руси" (1987-1988), "Русские сезоны в Париже" (1988), меховая коллекция "Прозрение" (1999), "Тайны соблазна" (2005), "Фантасмагории" (2006). В конце 2019 года Зайцев передал пост гендиректора своему сыну Егору.