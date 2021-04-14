СК возбудил дело после обрушения диспетчерской ТЭЦ в Тамбове

ТАМБОВ, 14 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после обрушения кровли здания поста управления производственного подразделения тамбовской ТЭЦ, где пострадали двое рабочих. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

"По данному факту следственными органами СК РФ по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении.

По данным СК, в момент обрушения в здании находилась дежурная группа из четырех человек, двое из которых (начальник смены и дежурный инженер) оказались под завалами. В ходе аварийно-спасательных работ пострадавших мужчин 35 и 50 лет извлекли из-под завалов и госпитализировали в больницу. "В настоящий момент для установления обстоятельств и причин случившегося ведутся допросы руководства и сотрудников организации, ответственных за эксплуатацию и обслуживание данного здания, изымается необходимая документация", - сообщили в СК.