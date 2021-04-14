В Туле задержали четырех организаторов ячейки "свидетелей Иеговы"

ТУЛА, 14 апреля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Туле четырех организаторов и нескольких участников религиозной организации "свидетелей Иеговы", признанной в России экстремистской. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по Тульской области.

"По предварительным данным, в регионе была организована работа структурного подразделения деструктивной секты. При проведении оперативных мероприятий установлены четыре ее организатора, а также несколько активных участников в возрасте от 25 до 66 лет. В ходе обысков по адресам проживания задержанных обнаружена и изъята соответствующая литература, фотоальбомы, материалы лекций, иные документы, компьютерная и оргтехника, накопители информации", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что возбуждены и расследуются уголовные дела по статье 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации").