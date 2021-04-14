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Задержанным после обыска в редакции DOXA предъявили обвинения

Вину никто из них не признал, сообщил источник ТАСС

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Следователи предъявили задержанным после обыска в редакции независимого студенческого журнала DOXA обвинения в вовлечении несовершеннолетнего в опасные действия. Об этом ТАСС рассказал источник в органах следствия.

"Всем задержанным - Владимиру Метелкину, Армену Арамяну, Наталье Тышкевич и Алле Гутниковой - предъявлены обвинения по ст. 151.2 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего"). Вину никто из них не признал", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что сотрудники СК в среду провели обыск в редакции журнала и задержали нескольких его сотрудников.

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