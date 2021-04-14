Московскую богадельню им. Геера XIX века пытались продать на "Циан"

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Московские следователи проводят проверку по факту попытки продажи на "Циане" богадельни имени И. Н. Геера, являющейся объектом культурного наследия. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Следователи проводят доследственную проверку по факту публикации на портале "Циан" объявления о продаже доли в здании на Верхней Красносельской улице, 15, с. 1, где находится богадельня имени Геера. Фактически здание принадлежит Росимуществу", - сказал собеседник агентства.

Объявление было опубликовано 3 января. За 994 млн рублей предлагалось купить инвестиционный проект на два здания: исторический особняк и здание под офисный центр. В объявлении также указано, что московская фирма ООО "Стройинвестпроект плюс" заключила контракт о реализации инвестпроекта с Росимуществом, предусматривающий реконструкцию зданий, а после реставрации они перейдут в собственность этой фирмы. Сейчас объявление снято с публикации.

Агент фирмы CENTURY 21 Milestone, который опубликовал объявление, сообщил ТАСС, что здание снято с продажи из-за проведения реконструкции, а данных о собственнике он не знает. Других подробностей он не смог сообщить, сказав, что уволился.

В риэлторской компании ТАСС пояснили, что в занесенном в базу объявлении был указан недействительный номер собственника, а связь у менеджера с ним была через знакомого. В связи с отсутствием реального номера собственника объявление было удалено. По словам собеседника агентства, в компанию уже обращались следователи и беседовали с директором, а менеджер по этому объекту уже давал показания. В компании также отметили, что прекратили сотрудничество с этим менеджером, когда он "решил работать частным образом".

Здание богадельни было возведено в 1894-1899 годах по заказу Московского городского общественного управления. Участок был подарен городу купчихой Наталией Петровной Геер с условием устройства на этом месте богадельни для обанкротившихся представителей мещанства, названа она была в честь ее покойного мужа. Сейчас здание пустует, оно является объектом культурного наследия.