Задержанным после обыска в DOXA просят избрать меру пресечения в виде запрета действий

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Следователи просят суд избрать задержанным после обыска в редакции независимого студенческого журнала DOXA меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда, куда поступило соответствующее ходатайство.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании Владимиру Метелкину, Армену Арамяну, Наталье Тышкевич и Алле Гутниковой меры пресечения в виде запрета действий", - сказали в пресс-службе суда.

Там подтвердили, что всем им предъявили обвинения по ст. 151.2 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего").

В среду сотрудники СК провели обыск в редакции журнала DOXA и задержали нескольких его сотрудников, среди них Владимир Метелкин, Армен Арамян, Алла Гутникова, Наталья Тышкевич.